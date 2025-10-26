VIDEO | Folle inseguimento notturno lungo le strade il fuggitivo rischia di provocare una serie di incidenti

Folle inseguimento notturno lungo le strade della Valmarecchia con l'automobilista che ha ignorato l'alt dei carabinieri e dato del filo da torcere alla gazzella che cercava di fermarlo. Tutto è iniziato quando una Hyundai sospetta con tre persone a bordo stava percorrendo la Marecchiese e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it