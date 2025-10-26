vicofaro resta senza pace il comitato scrive al papa

Un appello diretto a Papa Leone XIV, al cardinale Lazzaro You Heung Sik, al vescovo Fausto Tardelli e alla Conferenza Episcopale Italiana. È quello firmato da sei cittadini del Comitato residenti di Vicofaro", che in una lettera aperta chiedono un intervento immediato sul futuro della parrocchia di Santa Maria Maggiore, guidata da oltre dieci anni da don Massimo Biancalani. Il tono è accorato, a tratti esasperato: "Assistiamo impotenti alla progressiva distruzione della vita parrocchiale del nostro quartiere", scrivono i firmatari — Carmi Petrucciani, Rita Del Bontà, Fabrizio Capecchi, Marisa Tagliaferri, Gabriele Rafanelli e Graziella Cafissi — chiedendo al Papa la rimozione del sacerdote e la nomina di "un vero parroco, capace di restituire una guida spirituale e una liturgia viva". 🔗 Leggi su Lanazione.it

