Viareggio | cadavere trovato vicino ai binari è mistero

Macabro ritrovamento oggi, 26 ottobre 2025, a Viareggio. Il corpo di un uomo è stato rinvenuto sui binari ferroviari a circa cento metri dalla stazione, in direzione nord, all'altezza di via Vespucci L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Viareggio: cadavere trovato vicino ai binari, è mistero

