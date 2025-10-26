Viaggio alla scoperta della Finlandia
La Finlandia si rivela come una sinfonia di contrasti, dove il bianco immacolato dell’inverno artico si alterna al verde smeraldo delle foreste boreali, dove il sole di mezzanotte illumina notti che sembrano non finire mai e dove l’aurora boreale danza nel cielo come pennellate divine su una tela infinita. Questo paese nordico, incastonato tra la Svezia e la Russia, custodisce tesori naturalistici e culturali che trasformano ogni viaggio in un’esperienza trasformativa. Il territorio finlandese si estende per oltre 338.000 chilometri quadrati, un mosaico di 188.000 laghi cristallini e foreste che coprono il 75% della superficie nazionale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
