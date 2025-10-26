Viaggiare gratis in treno per tutta Europa chi può ottenere i biglietti dal 30 ottobre e come fare domanda
Con il progetto DiscoverEu chi ha 18 anni potrà ottenere un pass simile all'Interrail: viaggi gratuiti sui treni di tutta Europa, per un periodo da un a trenta giorni, con sconti anche per gli alloggi. Le domande partono giovedì 30 ottobre alle ore 12. Bisognerà anche rispondere a un quiz di sei domande, e solo chi lo supera avrà il pass. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Pront* per partire e viaggiare gratis in Europa? Se sei del 2007, dal 30 ottobre al 13 novembre, puoi partecipare a #DiscoverEU, l'iniziativa europea che mette in palio un viaggio lungo un mese. Qui tutte le info https://youth.europa.eu/discovereu_it #viaggiar Vai su Facebook
