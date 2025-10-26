Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-10-2025 ore 19 | 25
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal A1 Roma Napoli per traffico rientro rallentamenti tra Anagni e il bivio per la diramazione Roma Sud direzione Roma sul Raccordo Anulare un incidente in carreggiata interna causa code tra le uscite Romanina e Laurentina con ripercussioni sulla diramazione Roma Sud a partire da Torrenova Torniamo sul Raccordo Anulare in esterna in via di risoluzione l'incidente avvenuto in precedenza permangono coda all'altezza dell'uscita Nomentana sul tratto Urbano rallentamenti da raccordo anulare a fiorentini e da Portonaccio al bivio per la tangenziale est direzione centro per il trasporto ferroviario sulla linea Metromare dopo l'intervento tecnico è ripresa la circolazione in precedenza sospesa in di Colombo al momento permangono rallentamenti In entrambe le direzioni siamo in chiusura allo sport questa sera alle 20:45 all'Olimpico per l'ottava giornata di Serie A la sfida è tra Lazio Juventus risposta alla consueta disciplina di traffico nelle zone vicino all'impianto sportivo possibili ripercussioni di traffico durante le fasi di afflusso e deflusso dei tifosi tutti i dettagli per raggiungere lo stadio con il trasporto pubblico sono consultabili sulla nostra app o sul sito info mobilità punto assale spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
