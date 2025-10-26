Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente sul Raccordo in carreggiata esterna causa code tra le uscite A24 e Nomentana più avanti file ma per traffico tra Ardeatina e Casilina in carreggiata interna Si procede a rilento tra Flaminia e Salaria è più antico di a tratti tra Nomentana e via del mare ci spostiamo sulla Roma Napoli code a tratti tra Anagni e il bivio per la diramazione Roma Sud direzione Roma sulle diramazione Roma sud e Roma nord rispettivamente trattore 9 Raccordo Anulare e tra il bivio per la Firenze Roma e Fiano Romano ancora tra Settebagni e raccordo anulare In tutti i casi verso Roma sulla Roma Teramo fila all'altezza della barriera Roma Est anche qui in direzione Roma sul tratto Urbano code a tratti tre Raccordo Anulare e il bivio per la tangenziale est in direzione centro ci spostiamo sulla Cassia bis rallentamenti tra le rughe e Castel de' ceveri verso cellulare sulla statale Pontina code a tratti tra Pomezia e raccordo anulare In quest'ultima direzione in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea Metromare a seguito di un intervento tecnico la circolazione al suffisso in direzione Colombo e rallentata in direzione Porta San Paolo da Giorgio Alonzo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-10-2025 ore 18:25