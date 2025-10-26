Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-10-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente avvenuto in precedenza sulla roma-fiumicino permangono code all'altezza di via del Cappellaccio in direzione Eur ci possiamo Sulla Cassia dove un altro incidente ora in via di risoluzione causa coda all'altezza di Campagnano verso Viterbo mentre riso un incidente avvenuto in precedenza sulla autostrada Roma Teramo tra Vicovaro Mandela e Carsoli Oricola verso Teramo ora la circolazione regolare restiamo sulla Roma Teramo ma ci spostiamo sul tratto urbano codema per traffico tra Portonaccio il bivio per la tangenziale est in direzione centro ci spostiamo sulla diramazione Roma nord si sta in fila all'altezza di Fiano Romano verso Roma code anche sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e raccordo anulare quest'ultima direzione andiamo sulla statale Pontina Si procede a rilento all'altezza di Aprilia verso la capitale chiudiamo con lo sport questa sera alle 20:45 appuntamento per l'ottava giornata di Serie A allo stadio Google Lazio Juventus in vista dell'incontro disposta la consueta disciplina di traffico nelle zone vicino all'impianto sportivo possibili ripercussioni di traffico durante la flusso e il deflusso dei tifosi indicazioni percorsi consigliati con tutti i dettagli per raggiungere lo stadio con il trasporto pubblico sono consultabili sulla nostra app o sul sito infomobilità Punto assale spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

