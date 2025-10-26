Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-10-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità buona domenica e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sull'Aurelia risolto l'incidente avvenuto in precedenza ora la circolazione regolare tra torrimpietra-palidoro verso Civitavecchia ci spostiamo sulla a91 Roma Fiumicino un incidente causa code all'altezza di via del Cappellaccio in direzione Eur altro incidente ma sull'autostrada A24 roma-teramo tra Vicovaro Mandela e Carsoli Oricola verso Teramo non comporta ripercussioni sul traffico ma consigliamo di prestare attenzione rimaniamo sulla Teramo Ma parliamo di cantieri dove ricordiamo che per lavori di messa in sicurezza a seguito di un cedimento strutturale è chiuso lo svincolo di Ponte di Nona per il proseguimento dei lavori domani lunedì 27 e martedì 28 ottobre a partire dalle ore 7 e fino alle ore 17 sarà chiuso Inoltre è tratto di complanare tra Ponte di Nona e la barriera di Roma Est con uscita obbligatoria a Ponte di Nona per i veicoli provenienti dalla calesse da raccordo anulare e infine per il trasporto marittimo laziomar informati a causa di condizioni meteo avverse non verrà effettuata la corsa nave Ponza Formia delle ore 7:45 di domani lunedì 20 ottobre da Giorgia Alonzo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

