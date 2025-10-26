Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in primo piano un incidente sulla A1 traffico rallentato con conseguente restringimento di carreggiata tra Torrimpietra e Palidoro in direzione di Civitavecchia prima o se invece l'incidente sulla direttrice roma-teramo tra il bivio per la 24 e taglia Pozzo verso Roma traffico ora tornato regolare a sud della capitale su via Appia si segnalano sporadiche Auto In coda nel tratto di strada compreso tra la via dei Laghi e Albano Laziale in entrambi i sensi di marcia del trasporto pubblico proseguono fino a domani lunedì 27 ottobre i lavori al Sotto via Galeazzo Alessi nei pressi della stazione di Roma Casilina pertanto alcuni treni saranno soggetti a modifiche di orario di percorso e cancellazioni per garantire gli spostamenti è attivo un servizio sostitutivo con bus sulle tratte Roma Termini Ciampino e Roma Termini Campobasso chiudiamo con lo sport questa sera alle 20 5 appuntamento per l'ottava giornata di Serie A allo stadio Olimpico con Lazio Juventus in vista dell'incontro scattano le consuete misure di traffico nelle zone adiacenti l'impianto sportivo durante la flusso e riflusso dei tifosi la mattina Christine Astral infomobilità al momento a tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-10-2025 ore 13:25