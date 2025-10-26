Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-10-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Roma Teramo tra il bivio per la A24 e Tagliacozzo verso Roma al momento non si registrano code prestare comunque attenzione risolto invece quello avvenuto in precedenza nello stesso tratto autostradale ci sto sul raccordo anulare in carreggiata interna rallentamenti per traffico intenso tra la Cassia Veientana e la Salaria è più avanti code all'altezza del Bivio per la 24 mentre in carreggiata esterna si rallenta tra le uscite in e diramazione Roma sud è proprio sulla diramazione Roma Sud si sta in coda tra Torrenova e raccordo anulare In quest'ultima direzione andiamo nel quadrante sud della capitale su via Appia si segnalano sporadiche Auto In coda nel tratto di strada compreso tra la via dei Laghi Albano Laziale in entrambi i sensi di marcia situazione analoga su via Nettunense da Pavona a Cecchina infine sulla Casilina e sulla Prenestina consuete code per traffico intenso attivamente all'altezza di finocchio all'altezza di Colle del Sole in entrambi i casi nei due sensi di marcia la mattina grissini Astral infomobilità al momento a tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

