Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto L'incidente è avvenuto su autostrada A1 Firenze Roma traffico ora regolare tra Ponzano Romano il bivio per la diramazione Roma nord verso Roma invece permane ancora l'incidente sulla Roma Teramo si rallenta tra il bivio per la A24 e Tagliacozzo sempre in direzione della capitale diamo uno sguardo alle consolari sulla Flaminia code a tratti per traffico intenso all'altezza di Prima Porta in direzione Terni sempre per traffico si sta in coda anche sulla Cassia all'altezza della Giustiniana verso Roma nel quadrante sud della capitale su via Nettunense si segnalano sporadiche Auto In coda nel tratto di strada compreso tra Pavona e fonte di papà in entrambi i sensi di marcia usciamo dalla capitale e andiamo nel Frusinate a Frosinone code per traffico intenso sulla statale dei Monti Lepini all'altezza di Madonna della Neve verso il centro città chiudiamo ora con lo sport questa sera alle 20:45 appuntamento per giornata di Serie A allo stadio Olimpico con lazio-juventus in vista dell'incontro scattano le consuete misure di traffico nelle zone adiacenti l'impianto sportivo durante la flusso e deflusso dei tifosi da Cristini Astral infomobilità al momento a tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-10-2025 ore 11:25