Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in primo piano un incidente sulla Roma Teramo rallentamenti tra il bivio per la A24 e Tagliacozzo in direzione Roma per il resto delle strade autostrade della Regione non risultano particolari criticità possiamo gli eventi nella capitale è in corso dalle ore 10 nella Basilica di San Pietro la celebrazione della santa messa di Papa Leone quattordicesimo in occasione del Giubileo dell'equipe sinodali e degli organi di partecipazione possibile Dunque difficoltà di circolazione nell'area antistante la piazza durante la flusso e deflusso dei fedeli infine il trasporto pubblico proseguono fino a domani lunedì 27 ottobre i lavori al Sotto via Galeazzo Alessi nei pressi di stazione di Roma Casilina interventi stanno causando alcune modifiche alla circolazione ferroviaria con possibili variazioni di orario limitazioni di percorso e cancellazioni per diversi treni il garante gli spostamenti è attivo un servizio sostitutivo con bus sulle tratte Roma Termini Ciampino e Roma Termini Campobasso da mattina Christine Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-10-2025 ore 10:25