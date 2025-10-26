Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-10-2025 ore 09 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione risulta scorrevole e di criticità Sulla maggior parte della rete viaria regionale ad eccezione di un incidente avvenuto lungo l'autostrada A1 Firenze Roma tra Ponzano Romano il bivio per la diramazione Roma nord verso Roma dove Al momento non si registrano code prestare comunque attenzione diamo uno sguardo agli eventi a Roma alle ore 10 nella Basilica di San Pietro Papa Leone quattordicesimo celebrerà la Santa Messa in occasione del Giubileo dell'equipe sinodali e degli organi di partecipazione pertanto Si prevedono rallentamenti al traffico nella zona soprattutto durante L'arrivo è l'uscita dei fedeli chiudiamo con lo sport questa sera alle 20:45 appuntamento per l'ottava giornata di Serie A allo stadio Olimpico con Lazio Juventus in vista dell'incontro scattano le consuete misure di traffico nelle zone vicine all'impianto durante la flusso e deflusso dei tifosi indicazioni e percorsi fiati con il trasporto pubblico sulla nostra app o sito infomobilità Punto altro al spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

