Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-10-2025 ore 08 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene senza particolari difficoltà sulla rete viaria regionale nelle prime ore di questa giornata possiamo ora gli eventi nella capitale alle ore 10 Papa Leone quattordicesimo celebrerà la Santa Messa nella Basilica di San Pietro occasione del Giubileo dell'equipe sinodali e degli organi di partecipazione Si prevedono possibili rallentamenti Ho difficoltà di circolazione nell'area antistante la piazza durante le fasi di afflusso e deflusso dei fedeli uno sguardo al trasporto ferroviario proseguono fino a domani lunedì 27 ottobre i lavori al Sotto via Galeazzo Alessi nei pressi della stazione di Roma Casilina pertanto alcuni treni saranno soggetti a modifiche di orario di percorso e cancellazioni previsto servizio bus tra Roma Termini e Ciampino e Roma Termini e Campobasso da Martina Cristini Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

