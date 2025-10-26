Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione risulta priva di particolari criticità su gran parte della rete viaria regionale nelle prime ore di questa mattina è uno sguardo agli eventi nella capitale alle ore 10 verrà celebrata la santa messa da Papa Leone quattordicesimo all'interno della Basilica di San Pietro ai partecipanti del Giubileo delle y ali e degli organi di partecipazione possibile Dunque difficoltà di circolazione nell'area antistante la piazza durante la flusso e deflusso dei fedeli ma siamo allo sport allo stadio Olimpico questa sera alle 20:45 Ci sarà l'incontro di calcio Lazio Juventus valido per l'ottava giornata di Serie A Attiva dunque la consueta disciplina di traffico nelle zone adiacenti l'impianto sportivo durante la flusso il deflusso dei tifosi tutti i dettagli per raggiungere lo stadio con il trasporto pubblico sul nostro sito alla pagina dedicata da Martina Christine Astral infomobilità al momento è tutto grazie per la non è il prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-10-2025 ore 07:25