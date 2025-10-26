Via Libera del Comune | San Siro a Inter e Milan il 10 novembre è vicino
Stadio Inter, La Repubblica: il Comune di Milano convoca i club: progetto a rischio? La situazione Milano, 25 Ottobre 2025 – La Giunta del Comune di Milano ha compiuto un passo storico verso il futuro impiantistico della città: è stata approvata la convenzione quadro che regola la compravendita dello Stadio San L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Altre letture consigliate
#GMG AI Giardini Luzzati - Spazio Comune L'INCONTRO DI Libera Liguria "FAME DI VERITÀ E GIUSTIZIA" Un momento collettivo per fare il punto sulla strada percorsa fino ad ora dalla realtà impegnata da anni nella lotta alla mafia. Con il progetto “Educare - facebook.com Vai su Facebook
Università dell'età libera, le proposte formative dell'Anno Accademico 2025 -2026 Iscrizioni aperte dal 1° al 30 ottobre, secondo calendario alfabetico Maggiori info e calendario dei corsi: https://educazione.comune.fi.it/dalle-redazioni/universita-delleta - X Vai su X
SPORT Nuovo Palazzetto dello Sport a San Giovanni Rotondo: via libera al cofinanziamento comunale - Il finanziamento statale ammonta a 2,2 milioni di euro, a cui si aggiunge la quota di cofinanziamento comunale di 780. Si legge su statoquotidiano.it
Progetto esecutivo per l’impianto Ciarrocchi: via libera atteso per l’inizio dei lavori - Iter amministrativo completato per il nuovo centro sportivo di San Benedetto, pronto a trasformarsi in un polo multifunzionale da oltre 3 milioni di euro ... lanuovariviera.it scrive
Monte Sant’Angelo: via libera all’adeguamento prezzi per l’Hub Intermodale. Impegnati oltre 117 mila euro - 1393 del 23 ottobre 2025, il Settore Tecnico del Comune di Monte Sant’Angelo ha disposto l’impegno di spesa per l’adeguamento dei prezzi relativ ... Riporta statoquotidiano.it