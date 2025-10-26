Veterinario accusato di cure sbagliate al cane e aggredito in clinica | imputata una famiglia
LECCE - Dovranno comparire in tribunale per rispondere di violenza privata la donna di 55 anni e i suoi due figli, di 24 e 20 anni, residenti ad Arnesano, accusati di aver aggredito un veterinario mentre era in servizio in una clinica a Lecce, la mattina del 17 gennaio del 2024.La sostituta. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
