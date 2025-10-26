Vespa e Sinner fanno pace a Le Iene? Tifo per lui ma non gliela perdono

Dopo giorni di polemiche e reazioni sui social, la questione tra Bruno Vespa e Jannik Sinner si scioglie – forse – in una pace televisiva. Le Iene, che probabilmente tentano di scippare il prossimo Nobel per la Pace a Trump, il prossimo anno, hanno tentato di risolvere le tensioni tra il giornalista e il tennista nella puntata che andrà in onda stasera 26 ottobre in prima serata su Italia1. Adnkronos parla di un “faccia a faccia”, tra i due, ma in realtà si tratterebbe di una pace a distanza. O meglio, le Iene avrebbero incontrato Vespa e Sinner in due occasioni distinte con Sinner disponibile a firmare una dedica per Vespa, forse più per “disinnescare”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

