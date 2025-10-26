Vespa e Sinner fanno pace a Le Iene? Tifo per lui ma non gliela perdono
Dopo giorni di polemiche e reazioni sui social, la questione tra Bruno Vespa e Jannik Sinner si scioglie – forse – in una pace televisiva. Le Iene, che probabilmente tentano di scippare il prossimo Nobel per la Pace a Trump, il prossimo anno, hanno tentato di risolvere le tensioni tra il giornalista e il tennista nella puntata che andrà in onda stasera 26 ottobre in prima serata su Italia1. Adnkronos parla di un “faccia a faccia”, tra i due, ma in realtà si tratterebbe di una pace a distanza. O meglio, le Iene avrebbero incontrato Vespa e Sinner in due occasioni distinte con Sinner disponibile a firmare una dedica per Vespa, forse più per “disinnescare”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Argomenti simili trattati di recente
Bruno Vespa insiste nel condannare Jannik Sinner per la rinuncia alla Davis e ricorda altri presunti scivoloni del tennista. - facebook.com Vai su Facebook
Quando il giornalismo dimentica il rispetto L’ultimo attacco di Bruno Vespa contro Jannik Sinner è un segnale inquietante. Non è più critica, è accanimento. Ed è, soprattutto, la fotografia di un certo modo di fare informazione che non sa più riconoscere il m - X Vai su X
La pace tra Sinner e Bruno Vespa a Le Iene, il giornalista: “Tifo per lui ma doveva giocare la coppa Davis” - In un servizio che andrà in onda nella puntata di oggi, 26 settembre, Stefano Corti incontra il giornalista per chiedergli co ... fanpage.it scrive
Pace fra Vespa e Sinner a Le Iene. Il giornalista: «Lo tifo ma non gli perdono il no alla Davis». Jannik firma una bandiera: «A Bruno, con affetto» - La trasmissione di Italia 1, in onda questa sera, ha cercato di riappacificare le parti, offrendo una carota al conduttore televisivo che divertito ha ribadito la propria posizione: «Ma tifo per lui». Segnala corriere.it
Jannik Sinner vince a Vienna e fa pace con Bruno Vespa (che lo stuzzica ancora) firmandogli una bandiera italiana - Jannik Sinner vince a Vienna e fa pace con Bruno Vespa (che lo stuzzica ancora) firmandogli una bandiera italiana CultWeb. Si legge su msn.com