Verso le Regionali | Filomena Rosamilia inaugura il Comitato elettorale A Testa Alta
Lunedì 27 ottobre alle ore 18.30 in via Matteotti n.9, sarà inaugurato il Comitato elettorale di Filomena Rosamilia, candidata al Consiglio Regionale della Campania nella lista "A Testa Alta" con Roberto Fico Presidente.L’iniziativa sarà un'occasione di dialogo e coinvolgimento dell’intera. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
