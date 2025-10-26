Il 3-1 di Monza dice, anzitutto, che c’è anche la squadra di Paolo Bianco tra le compagini intenzionate ad inseguire il Modena. Non solo da ieri, probabilmente. Considerato l’altissimo tasso di qualità di una rosa poco modificata dopo la retrocessione. La Reggiana si arrende ai colpi di Dany Mota e Izzo, per i granata è stata di Novakovich la rete del momentaneo pari. Dionigi ha schierato un 3-5-2 che martedì sera sarà specchio dello schema canarino, con Marras e Rover sugli esterni e Portanova a fare da collante tra centrocampo e trequarti con Lambourde a supporto di Novakovich. Inizialmente in panchina Girma, Charlys e Tavsan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Verso il derby di martedì sera. La Regia ko a Monza. Il terzo passo falso