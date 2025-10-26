Verso il derby di martedì sera La Regia ko a Monza Il terzo passo falso
Il 3-1 di Monza dice, anzitutto, che c’è anche la squadra di Paolo Bianco tra le compagini intenzionate ad inseguire il Modena. Non solo da ieri, probabilmente. Considerato l’altissimo tasso di qualità di una rosa poco modificata dopo la retrocessione. La Reggiana si arrende ai colpi di Dany Mota e Izzo, per i granata è stata di Novakovich la rete del momentaneo pari. Dionigi ha schierato un 3-5-2 che martedì sera sarà specchio dello schema canarino, con Marras e Rover sugli esterni e Portanova a fare da collante tra centrocampo e trequarti con Lambourde a supporto di Novakovich. Inizialmente in panchina Girma, Charlys e Tavsan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
#ModenaFc, #gialloblù già al lavoro verso il #derby di martedì sera con la #Reggiana - facebook.com Vai su Facebook
Verso il derby ? “Rispetto, lealtà e senso d’appartenenza”: mister Reitano racconta il Catania Women. Sabato alle 16.00 la terza giornata del raggruppamento 1 della Coppa Italia Femminile di Serie C: Palermo-Catania, gran derby di Sicilia. Rossazzurre - X Vai su X
Vigevano verso l’ultimo test Domani sera derby con Pavia - Tempo di sagre, di giostre e di montagne russe, come quelle sulle quali ha giocato mercoledì pomeriggio la Elachem Vigevano nel probante test, penultimo di precampionato, a Piacenza con la Bakery, una ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it
Inter, verso il derby: in due si giocano una maglia - L'Inter di Mancini sarà molto rimaneggiata a centrocampo in vista del derby contro il Milan che si giocherà domenica sera alle ore 20:45. calciomercato.com scrive
Verso Juventus-Inter: ecco come arrivano le due squadre al Derby d'Italia - Grande attesa per la partita di sabato sera tra bianconeri e nerazzurri. Scrive ilgiornale.it