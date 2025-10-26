Veronica Marchi pubblica Bianca | un elogio poetico alla fragilità e alla rinascita

A 7 anni da “Non sono l’unica”, la cantautrice, polistrumentista e produttrice veronese Veronica Marchi torna con un nuovo album, un elogio della fragilità e del fallimento. Con le partecipazioni, tra gli altri, di Cristiana Verardo, Andrea Mirò, Eva. Un nuovo capitolo per la cantautrice veronese Veronica Marchi. Esce oggi, venerdì 24 ottobre 2025, per Doc Music (distribuzione Artist First), il nuovo album di Veronica Marchi, Bianca, un progetto intenso e luminoso che segna il ritorno della cantautrice, polistrumentista e produttrice veronese a sette anni da “Non sono l’unica”. “Bianca” è un titolo che parla di rinascita, trasparenza e possibilità: una pagina ancora da scrivere, un colore che li contiene tutti, un omaggio a Bianca d’Aponte e a tutte le donne che trasformano la fragilità in forza. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

