Verona premia i protagonisti dell' enoturismo | nominati i sette Best Of Wine Tourism 2026
Verona si conferma capitale del vino e dell’enoturismo internazionale con la nomina dei sette vincitori del premio Best Of Wine Tourism 2026, giunto alla sua nona edizione. La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 23 ottobre presso la Camera di Commercio di Verona, alla presenza di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Enoturismo d'eccellenza, Verona nomina i 7 vincitori dei "Best Of Wine Tourism 2026": Premiati anche Bertani, Tenuta Le Cave e L'Oste Scuro
Sono sette le realtà veronesi vincitrici del premio "Best Of Wine Tourism 2026", assegnato la sera del 23 ottobre nella sede della Camera di Commercio di Verona.