Verona che beffa | il Cagliari agguanta il 2-2 al 92'

AGI - Beffa nel finale per l' Hellas Verona, che viene raggiunto dal  Cagliari al 92'. Gli uomini di  Paolo Zanetti  devono accontentarsi di un  pareggio per 2-2  contro i  rossoblù  nel match del  Bentegodi, valevole per l'ottava giornata di  Serie A 20252026: alle reti di  Gagliardini  e  Orban  rispondono  Idrissi  e  Felici. In avvio di partita la formazione ospite crea subito una grande occasione al 3' con  Borrelli  che, imbeccato da Prati, calcia in porta e sfiora il palo. Dieci minuti più tardi sono ancora i  rossoblù  a farsi vedere in avanti con una conclusione di  Gaetano, sulla quale  Montipò  compie un miracolo per deviare in corner. 🔗 Leggi su Agi.it

