Verona che beffa | il Cagliari acciuffa il 2-2 al 92'

AGI - Beffa nel finale per l' Hellas Verona, che viene raggiunto dal Cagliari al 92'. Gli uomini di Paolo Zanetti devono accontentarsi di un pareggio per 2-2 contro i rossoblù nel match del Bentegodi, valevole per l'ottava giornata di Serie A 20252026: alle reti di Gagliardini e Orban rispondono Idrissi e Felici. In avvio di partita la formazione ospite crea subito una grande occasione al 3' con Borrelli che, imbeccato da Prati, calcia in porta e sfiora il palo. Dieci minuti più tardi sono ancora i rossoblù a farsi vedere in avanti con una conclusione di Gaetano, sulla quale Montipò compie un miracolo per deviare in corner. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Verona, che beffa: il Cagliari acciuffa il 2-2 al 92'

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Non solo il danno, anche la beffa di non riuscire a riprendere possesso dell’immobile di proprietà nonostante due provvedimenti di sfratto esecutivo. È il caso che riguarda due fratelli australiani, che dopo aver affittato il loro appartamento di Pordenone a quattr - facebook.com Vai su Facebook

É passata la nottata ma l’amarezza dell’ennesimo scialbo pareggio, non mi ha abbandonato. Analizzando la partita non si salva nulla, neppure quel punticino e non per merito nostro ma per un erroraccio di Pulisic dal dischetto; sarebbe stata l’ennesima beffa, - X Vai su X

La Roma piega il Sassuolo, pari tra Verona e Cagliari: come cambia la classifica di Serie A - I giallorossi affiancano il Napoli al primo posto grazie al gol di Dybala a Reggio Emilia, veneti ancora a secco di successi ... Si legge su corrieredellosport.it

Verona-Cagliari 2-2: Gagliardini e Orban illudono Zanetti, poi la rimonta con Idrissi e Felici - Gialloblù beffati nel finale e ancora a secco di vittorie in questa stagione: Caprile super, Pisacane tira un sospiro di sollievo ... Scrive corrieredellosport.it

Verona avanti 2-0 ma il Cagliari rimonta nel finale: al Bentegodi finisce 2-2 - Beffa nel finale per l’Hellas Verona, che viene raggiunto dal Cagliari. Si legge su msn.com