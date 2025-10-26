Verona Cagliari | segui sintesi cronaca e tabellino live del match

Verona Cagliari, sfida valevole per l’ottava giornata della Serie A 202526. Appuntamento alle 15:00 allo Stadio Bentegodi! Segui il LIVE qui Hellas Verona Cagliari in campo allo Stadio Bentegodi di Verona per la sfida valevole per l’ottava giornata di Serie A 20252026. Scontro diretto salvezza fondamentale per le due squadre, in particolare per i padroni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

