Verona Cagliari LIVE 0-0 | si incomincia!

Calcionews24.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verona Cagliari, sfida valevole per l’ottava giornata della Serie A 202526. Appuntamento alle 15:00 allo Stadio Bentegodi! Segui il LIVE qui Hellas Verona Cagliari in campo allo Stadio Bentegodi di Verona per la sfida valevole per l’ottava giornata di Serie A 20252026. Scontro diretto salvezza fondamentale per le due squadre, in particolare per i padroni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

verona cagliari live 0 0 si incomincia

© Calcionews24.com - Verona Cagliari LIVE 0-0: si incomincia!

Approfondisci con queste news

verona cagliari live 0Hellas Verona-Cagliari: diretta live e risultato in tempo reale - Cagliari di domenica 26 ottobre 2025: formazioni e cronaca con tabellino. calciomagazine.net scrive

verona cagliari live 0Verona-Cagliari come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Verona- Scrive sport.virgilio.it

verona cagliari live 0Verona-Cagliari, le probabili formazioni: Pisacane rilancia Borrelli in attacco - Cagliari alle 15, si gioca per l'ottava giornata di Serie A: l'arbitro è Federico Dionisi, sezione L'Aquila. Da unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Verona Cagliari Live 0