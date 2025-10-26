Verona-Cagliari le pagelle | Caprile miracoloso 8 Belghali decisivo 7
Il portiere compie tre prodezze, poi i cambi di Pisacane svoltano il match. Gagliardini parte bene, poi cala alla distanza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Ennesima prova strepitosa di Elia Caprile - #VeronaCagliari, le pagelle - facebook.com Vai su Facebook
Calcio, Verona-Cagliari 2-2: l'Hellas spreca il doppio vantaggio e viene rimontato nel recupero - X Vai su X
Verona-Cagliari 2-2, le pagelle: Pisacane azzarda troppo, Caprile tiene tutti a galla - Cagliari: Caprile salva i rossoblù da una goleada, Felici regala un punto a Pisacane ... Riporta cagliaripad.it
Verona-Cagliari 2-2: LE PAGELLE - Caprile fa un doppio miracolo nel primo tempo, bellissimo gol di Idrissi, ancora giornata non eccezionale per Folorunsho ... Scrive lanuovasardegna.it
Verona-Cagliari, le pagelle di CC: Rimonta firmata Idrissi-Felici. Caprile è super! - Game Over allo stadio Marcantonio Bentegodi: i rossoblù - Da calciocasteddu.it