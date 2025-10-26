Verona-Cagliari le pagelle | Caprile miracoloso 8 Belghali decisivo 7

Gazzetta.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portiere compie tre prodezze, poi i cambi di Pisacane svoltano il match. Gagliardini parte bene, poi cala alla distanza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

verona cagliari le pagelle caprile miracoloso 8 belghali decisivo 7

© Gazzetta.it - Verona-Cagliari, le pagelle: Caprile miracoloso, 8. Belghali decisivo, 7

Approfondisci con queste news

verona cagliari pagelle caprileVerona-Cagliari 2-2, le pagelle: Pisacane azzarda troppo, Caprile tiene tutti a galla - Cagliari: Caprile salva i rossoblù da una goleada, Felici regala un punto a Pisacane ... Riporta cagliaripad.it

verona cagliari pagelle caprileVerona-Cagliari 2-2: LE PAGELLE - Caprile fa un doppio miracolo nel primo tempo, bellissimo gol di Idrissi, ancora giornata non eccezionale per Folorunsho ... Scrive lanuovasardegna.it

verona cagliari pagelle caprileVerona-Cagliari, le pagelle di CC: Rimonta firmata Idrissi-Felici. Caprile è super! - Game Over allo stadio Marcantonio Bentegodi: i rossoblù - Da calciocasteddu.it

Cerca Video su questo argomento: Verona Cagliari Pagelle Caprile