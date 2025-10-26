Verona-Cagliari il pronostico | e se fosse l' ora di Sebastiano Esposito?
L'attaccante rossoblù ha realizzato la sua unica doppietta in A contro i gialloblù al Bentegodi lo scorso anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Pully in trasferta per Verona-Cagliari: la mascotte rossoblù ospite dell'Hellas - X Vai su X
Verona-Cagliari Prima trasferta della stagione per Pully, la mascotte rossoblù veicolo dei valori sportivi del club - facebook.com Vai su Facebook
Verona-Cagliari, il pronostico: e se fosse l'ora di Sebastiano Esposito? - Cagliari quote analisi statistiche precedenti 8ª giornata Serie A in programma domenica alle 15 al Bentegodi ... Secondo gazzetta.it
Pronostico Verona-Cagliari: i numeri non mentono mai - Cagliari è una partita dell'ottava giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15: formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Da ilveggente.it
Pronostico Verona vs Cagliari – 26 Ottobre 2025 - Alla vigilia del confronto di Serie A tra Verona e Cagliari, in programma il 26 Ottobre 2025 alle 15:00 allo Stadio Marcantonio Bentegodi, l’attenzione si ... Si legge su news-sports.it