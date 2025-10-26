Verona-Cagliari 2-2 rimonta dei sardi | pareggia Felici al 92esimo

Verona e Cagliari hanno pareggiato 2-2 al Bentegodi nella gara valida per l’ ottava giornata di serie A. Scaligeri in vantaggio al 23? con Gagliardini, nella ripresa il raddoppio di Orban al 59?. I sardi reagiscono e accorciano le distanze con Idrissi al 77?, poi pareggiano con la rete di Felici al 92?. Il Cagliari sale a 9 punti mentre il Verona, ancora senza vittorie, a 5. Pareggio pirotecnico a Verona!? #VeronaCagliari pic.twitter.comir19yXLI1c — Lega Serie A (@SerieA) October 26, 2025 Verona-Cagliari 2-2, il tabellino. Verona-Cagliari 2-2 (1-0 p.t.) – 23? Gagliardini (V), 59? Orban (V), 77? Idrissi (C), 90+2? Felici (C) Verona (3-5-2): Montipò; Unai Nunez (16? pt Bella-Kotchap), Nelsson, Valentini; Belghali (25? st Cham), Serdar, Gagliardini, Akpa Akpro (1? st Bernede), Bradaric; Giovane (33? st Sarr), Orban (33? st Harroui). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Verona-Cagliari 2-2, rimonta dei sardi: pareggia Felici al 92esimo

