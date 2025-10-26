Verona-Cagliari 2-2 Felici pareggia al 92? | gli scaligeri rimandano l’appuntamento con la vittoria

Termina 2-2 il match tra Verona e Cagliari al Bentegodi nell’ottava giornata di Serie A. I gialloblù sono costretti nuovamente a rimandare l’appuntamento con la prima vittoria stagionale, nonostante fino al 77? si trovassero avanti di due reti grazie ai gol di Gagliardini e Orban. Nel finale, però, è arrivata la rimonta dei rossoblù, che hanno accorciato le distanze con Idrissi e hanno trovato il pareggio al 92? con Felici. L'articolo proviene da SololaRoma.it. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

