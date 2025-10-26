Verona-Cagliari 2-2 Felici pareggia al 92? | gli scaligeri rimandano l’appuntamento con la vittoria
Termina 2-2 il match tra Verona e Cagliari al Bentegodi nell’ottava giornata di Serie A. I gialloblù sono costretti nuovamente a rimandare l’appuntamento con la prima vittoria stagionale, nonostante fino al 77? si trovassero avanti di due reti grazie ai gol di Gagliardini e Orban. Nel finale, però, è arrivata la rimonta dei rossoblù, che hanno accorciato le distanze con Idrissi e hanno trovato il pareggio al 92? con Felici. L'articolo proviene da SololaRoma.it. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Approfondisci con queste news
Verona-Cagliari. Ecco le formazioni ufficiali: fuori Esposito e Luperto, in campo Gaetano e Liteta - LA DIRETTA Alle 15 al Bentegodi scontro diretto per la salvezza dopo la sconfitta con il Bologna - facebook.com Vai su Facebook
Verona-Cagliari, le formazioni ufficiali: fuori Esposito e Luperto, giocano Gaetano e Liteta - X Vai su X
Verona-Cagliari: video, gol e highlights - Felici aggancia il pari al 92' per i rossoblù: salta Nelsson e la mette sul palo lontano per la rete del 2- Secondo sport.sky.it
Un pareggio che fa Felici i sardi: Verona rimontato, finisce 2-2 con il Cagliari - 2 Finisce il match al Bentegodi: il Verona si fa riprendere sul 2- Si legge su tuttomercatoweb.com
Hellas Verona Cagliari 2-2: Idrissi e Felici riacciuffano il pareggio, punto d’oro per la formazione di Pisacane - Hellas Verona Cagliari: i rossoblù di Pisacane scendono in campo per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2025- cagliarinews24.com scrive