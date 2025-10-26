Verona-Cagliari 2-2 doppia rimonta sarda Per i gialloblù la vittoria resta un tabù

Verona, 26 ottobre 2025 - Nell'elenco delle squadre ancora a caccia della prima vittoria in Serie A c'è anche il Verona, che apre al meglio il proprio pomeriggio: dopo 45', l' Hellas è in vantaggio grazie alla spizzata di testa di Gagliardini, risultato che non rende merito agli sforzi profusi dal Cagliari per portare la contesa dalla propria parte. I rossoblù accusano il colpo e cominciano a concedere tanto ai padroni di casa: solo Caprile in grande forma li salva dalla capitolazione fino al raddoppio firmato Orban, ancora su assist di un Giovane oggi molto ispirato come rifinitore. Per i sardi, a secco di vittorie da oltre un mese dopo un ottimo inizio di campionato, sembra il colpo del ko, ma quasi dal nulla Obert e Idrissi confezionano il gol della speranza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

