Verona avanti di due reti raggiunto dal Cagliari finisce 2-2

A Gagliardini e Orban rispondono Idrissi e Felici VERONA - Sembrava fatta per Hellas Verona che viene raggiunto dal Cagliari nel finale. Gli uomini di Paolo Zanetti devono accontentarsi di un pareggio per 2-2 contro i rossoblù nel match del Bentegodi, valevole per l'ottava giornata di Serie A 20252. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Verona avanti di due reti raggiunto dal Cagliari, finisce 2-2

