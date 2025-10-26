Verissimo Evelina Sgarbi sul padre | Non chiedo un’interdizione ma un amministratore di sostegno

In una nuova intervista a Verissimo Evelina Sgarbi ha rivelato qual è la sua speranza in occasione dell'udienza del 28 ottobre nella quale potrebbe essere assegnato un amministratore di sostegno a Vittorio Sgarbi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Verissimo, Evelina Sgarbi sul padre: “Non chiedo un’interdizione ma un amministratore di sostegno”

Altre letture consigliate

$Verissimo: Piera Maggio ed Evelina Sgarbi tra gli ospiti del 25 e 26 ottobre 2025 Da $SilviaToffanin anche Caner Cindoruk, ovvero Sarp de La Forza di una Donna. Ecco le anticipazioni e gli ospiti del 25 e 26 ottobre - X Vai su X

Tutti gli ospiti di Verissimo: le interviste del weekend. Da Silvia Toffanin anche Evelina Sgarbi - facebook.com Vai su Facebook

Evelina Sgarbi arrabbiata a Verissimo: “Mio padre Vittorio sta male, qualcuno sta mentendo” - Evelina Sgarbi è una delle ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, la figlia d’arte torna a parlare delle condizioni di salute del padre ... Riporta televisionando.it

Evelina Sgarbi a Verissimo: “Mio padre Vittorio non è curato bene”/ “Ho diritto a sapere come sta” - Evelina Sgarbi a Verissimo: "Stanno mentendo su mio padre. Secondo ilsussidiario.net

Anticipazioni Verissimo del 26 ottobre, Evelina Sgarbi torna a parlare del padre Vittorio - Nuovo appuntamento con Verissimo nel pomeriggio di domenica 26 ottobre: tra gli ospiti di Silvia Toffanin anche Evelina Sgarbi ... Riporta dilei.it