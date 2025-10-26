Verissimo domenica 26 ottobre | ospiti e interviste di oggi

(Adnkronos) – Verissimo torna oggi, domenica 26 ottobre, con il secondo appuntamento del weekend, in onda alle 16.00 su Canale 5 con tanti ospiti e interviste inedite. A Verissimo, la musica, il talento e la sensibilità di Arisa, fresca di pubblicazione del suo ultimo singolo dal titolo 'Nuvole'. In studio, la storia di un artista completo, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Da sempre porta nel cuore il battito della sua Napoli e della sua famiglia Domenica a #Verissimo si racconterà… Sal Da Vinci! - facebook.com Vai su Facebook

Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 - Silvia Toffanin torna con Verissimo sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 su Canale 5: ospiti ed anticipazioni del weekend! superguidatv.it scrive

Verissimo: Piera Maggio ed Evelina Sgarbi tra gli ospiti del 25 e 26 ottobre 2025 - Verissimo: Silvia Toffanin torna nel weekend di Canale 5 con Evelina Sgarbi, Piera Maggio, Arisa, Sal Da Vinci e da Temptation Island Lucia. Si legge su davidemaggio.it

Verissimo, Martina Stella e Arisa tra gli ospiti del 25 e 26 ottobre - Ospiti e anticipazioni delle puntate di Verissimo oggi 25 e domani 26 ottobre 2025. Si legge su msn.com