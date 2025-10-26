Verdone chiude la Festa del Cinema di Roma e parla di affetto passaggio ­di testimone e nuove sfide

Nella serata conclusiva della kermesse capitolina, Carlo Verdone è salito sul red carpet accompagnato dal sindaco Roberto Gualtieri, in un momento che conferma la sua forte identità con Roma: l’attore-regista romano sarà per un giorno “sindaco” il prossimo 17 novembre, quando “cederà” simbolicamente la poltrona a Gualtieri. Verdone ha presentato in anteprima i primi quattro episodi della quarta e ultima stagione di Vita da Carlo, dichiarando di essersi aperto “con molta sincerità e anche molto coraggio”. “Quando sentirò meno l’affetto del pubblico mi farò da parte” Con una frase che riflette introspezione e consapevolezza dell’età e della carriera, «Quando sentirò meno l’affetto del pubblico mi farò da parte e farò lo spettatore degli altri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Verdone chiude la Festa del Cinema di Roma e parla di affetto, passaggio ­di testimone e nuove sfide

