Vento di tempesta sul parco eolico l’allarme | Minaccia reale per la biodiversità

Monte Amiata, 26 ottobre 2025 – Il vento che da sempre accarezza i vigneti del Montecucco oggi porta con sé un allarme. Il Consorzio di Tutela Vini Montecucco si schiera contro il progetto di un grande impianto eolico in località l’Abbandonato, nel comune di Arcidosso, che prevede l’installazione di sette pale da sei megawatt ciascuna. Un totale di 42 MW di potenza che coinvolgerebbe anche i comuni di Civitella Paganico, Cinigiano, Campagnatico, Roccalbegna e Manciano. Per il Consorzio, che rappresenta 68 aziende e tutela circa 800 ettari vitati, l’impianto avrebbe un impatto paesaggistico e ambientale enorme su un’area che ha fatto della sostenibilità, dell’agricoltura di qualità e dell’enoturismo le proprie fondamenta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

