Ventenne travolto e ucciso sui binari a Marotta | caos treni ritardi per oltre 3 ore

MAROTTA Choc alla stazione ferroviaria di Marotta e linea Adriatica bloccata ieri pomeriggio per l?investimento mortale di un giovane. Per cause in corso di accertamento da parte della. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ventenne travolto e ucciso sui binari a Marotta: caos treni, ritardi per oltre 3 ore

