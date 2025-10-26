Venezuela una nave lanciamissili Usa avvistata poco lontano dalla costa | Ci prepariamo per ogni minaccia

La presenza della nave, ufficialmente impegnata in esercitazioni militari con le forze di Trinidad e Tobago, inasprisce le tensioni tra Washington e Caracas sul narcotraffico. Donald Trump ha infatti accusato il leader venezuelano, Nicolas Maduro, di essere a capo di un cartello dei narcos. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Venezuela, una nave lanciamissili Usa avvistata poco lontano dalla costa: “Ci prepariamo per ogni minaccia”

