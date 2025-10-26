Venezuela prepara misura anti Usa

4.05 Il ministro della Difesa del Venezuela, Padrino, ha riferito che sono in corso esercitazioni militari in 9 regioni costiere per proteggere il Paese "dalla presenza militare su larga scala" degli Usa e dai "traffici di droga, dalle minacce terroristiche e dalle operazioni segrete che puntano a destabilizzare". L'annuncio è arrivato dopo che il Pentagono ha ordinato l'invio della portaerei Gerald Ford nella regione e nel pieno della campagna di attacchi Usa contro le imbarcazioni dei 'narcos' che hanno già causato 43 morti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it