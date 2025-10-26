Vecchiano avviati i lavori al ponte sull' Ozzeri | intervento da 200mila euro
Nei giorni scorsi è stato allestito il cantiere per l'avvio dei lavori di riparazione al ponte di Ripafratta a cura della Provincia di Pisa, con il montaggio del ponteggio sospeso. “Confidiamo così, in accordo con la struttura tecnica provinciale, sempre salvo imprevisti e condizioni meteo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
