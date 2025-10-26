Valle delle Mandriole L’area estende i suoi spazi Avrà più ricambio d’acqua

Valle Mandriole cresce grazie a due interventi del Parco del Delta del Po che prenderanno forma nel 2026. Attraverso l’allagamento di terreni agricoli, la Valle, che si estende tra la via Romea Nord e il Lamone e il canale di bonifica del Reno, crescerà di 30 ettari – da 250 a 280 ettari – e sarà alimentata da un nuovo canale che permetterà un maggior afflusso di acqua dolce, con miglioramento della qualità dell’acqua e benefici per l’ecosistema. A raccontare i due progetti è stato Massimiliano Costa, direttore del Parco del Delta del Po, all’inaugurazione della nuova torretta di avvistamento dell’avifauna di Valle Mandriole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

