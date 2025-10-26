Valle del Cadore tragedia nei boschi delle Dolomiti | muore schiacciato da mulo meccanico

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente mortale a Valle del Cadore. Una giornata di lavoro nei boschi si è trasformata in tragedia per E.L., 60 anni, residente a Venas di Cadore, in provincia di Belluno. L’uomo è morto ieri pomeriggio, 25 ottobre, dopo essere rimasto schiacciato dal mulo meccanico con cui stava trasportando legna. L’incidente è avvenuto vicino a una baita dove il 60enne stava lavorando insieme al padre. Secondo le prime ricostruzioni, i due stavano percorrendo un tratto in pendenza quando il mulo meccanico si è ribaltato, probabilmente a causa del terreno instabile. Emilio è rimasto intrappolato sotto il veicolo, mentre il padre è stato sbalzato e ha riportato ferite non gravi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

