Valeria Di Maggio la giovane azzurra della città di San Pio tenta la carta delle Regionali

Foggiatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valeria Di Maggio aveva già fatto le prove candidandosi nelle liste di Forza Italia alle elezioni comunali del 2024 a San Giovanni Rotondo ottenendo 93 preferenze, ma questa volta ci prova nelle vesti di aspirante consigliera regionali del partito azzurro.  Laureata in Scienze Infermieristiche e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

