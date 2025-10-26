Valeria Di Maggio la giovane azzurra della città di San Pio tenta la carta delle Regionali
Valeria Di Maggio aveva già fatto le prove candidandosi nelle liste di Forza Italia alle elezioni comunali del 2024 a San Giovanni Rotondo ottenendo 93 preferenze, ma questa volta ci prova nelle vesti di aspirante consigliera regionali del partito azzurro. Laureata in Scienze Infermieristiche e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
