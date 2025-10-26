Val d' Aostadue mortiC' era gas in casa

16.33 Due anziani sono morti a La Thuile, in Valle d'Aosta, per una intossicazione da monossido di carbonio provocata probabilmente dal malfunzionamento di una caldaia. I corpi sono stati recuperati in tarda mattinata. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti. Le vittime sono marito e moglie, lui 84 anni e lei 81. Secondo una prima ricostruzione, la canna fumaria si è sganciata dalla sua sede causando la fuoriuscita del fumo che ha invaso l'appartamento. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it