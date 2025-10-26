Uss Gravely nave lanciamissili statunitense davanti a coste Venezuela Caracas | Usa preparano una guerra
La Uss Gravely, una nave lanciamissili statunitense, è arrivata a Trinidad e Tobago, piccolo arcipelago situato a circa dieci chilometri dalle coste del Venezuela. Lo hanno constatato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Uss Gravely, nave lanciamissili statunitense davanti a coste Venezuela. Caracas: «Usa preparano una guerra» - La Uss Gravely, una nave lanciamissili statunitense, è arrivata a Trinidad e Tobago, piccolo arcipelago situato a circa dieci chilometri dalle coste del Venezuela. Scrive ilmessaggero.it
Tensioni nel Mar dei Caraibi: nave lanciamissili Usa - Una nave lanciamissili statunitense, la Uss Gravely, è arrivata a Trinidad e Tobago, l’arcipelago situato a circa dieci chilometri dalle coste del ... Riporta thesocialpost.it
Venezuela, nave da guerra Usa arrivata a Trinidad e Tobago - L'arrivo della Uss Gravely, visibile da questa mattina al largo della capitale Port of Spain, è avvenuto ufficialmente per esercitazioni con l'esercito di Trinidad. Si legge su tg24.sky.it