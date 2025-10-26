La Uss Gravely, una nave lanciamissili statunitense, è arrivata a Trinidad e Tobago, piccolo arcipelago situato a circa dieci chilometri dalle coste del Venezuela. Lo hanno constatato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Uss Gravely, nave lanciamissili statunitense davanti a coste Venezuela. Caracas: «Usa preparano una guerra»