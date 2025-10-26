Usa | sparatoria in una università in Pennsylvania almeno un morto

Almeno una persona è stata uccisa e altre sei sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri sera alla Lincoln University in Pennsylvania, negli Stati Uniti. Il procuratore distrettuale della contea di Chester, Chris de Barrena-Sarobe, ha dichiarato in una conferenza stampa questa mattina che la sparatoria è avvenuta all’esterno del Centro culturale internazionale dell’Università, durante. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Usa: sparatoria in una università in Pennsylvania, almeno un morto

