USA sparatoria al ballo universitario | un morto e sei feriti fermato il killer

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sparatoria ha sconvolto il ballo dell'Homecoming alla Lincoln University, in Pennsylvania: una persona è morta e sei sono rimaste ferite. I colpi sono partiti durante la festa studentesca, scatenando il panico. Fermato un sospetto, ma il movente resta ignoto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

usa sparatoria ballo universitarioUsa, sparatoria in un campus universitario in Pennsylvania: un morto e 6 feriti - È successo nel campus della Lincoln University of Pennsylvania, a circa 80 chilometri da Philadelphia. tg24.sky.it scrive

usa sparatoria ballo universitarioPanico in Usa, sparatoria nel campus: area blindata e almeno un morto confermato - Terrore nel campus della nota università statunitense: un uomo ha aperto il fuoco ma potrebbe non aver agiro da solo. Riporta notizie.it

usa sparatoria ballo universitarioUsa: sparatoria in una università in Pennsylvania, almeno un morto - Almeno una persona è stata uccisa e altre sei sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri sera alla Lincoln University in Pennsylvania , negli Stati ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Usa Sparatoria Ballo Universitario