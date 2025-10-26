Usa-Cina Trump pronto a vedere Xi | verso l’accordo commerciale
Il Rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Jamieson Greer e il segretario al Commercio Scott Bessent hanno incontrato il vice primo ministro cinese He Lifeng a margine della riunione della Association of Southeast Asian Nations (Asean), nel quinto appuntamento per la discussione di un accordo commerciale tra i due Paesi dal maggio scorso. Le dichiarazioni di Greer dopo l’incontro sono state positive. Le posizioni di Cina e Usa si starebbero avvicinando, in vista dell’incontro tra Xi e Trump annunciato dallo stesso presidente statunitense per giovedì 30 in Corea del Sud, ma non ancora confermato dalla Cina. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
