Il Rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Jamieson Greer e il segretario al Commercio Scott Bessent hanno incontrato il vice primo ministro cinese He Lifeng a margine della riunione della Association of Southeast Asian Nations (Asean), nel quinto appuntamento per la discussione di un accordo commerciale tra i due Paesi dal maggio scorso. Le dichiarazioni di Greer dopo l’incontro sono state positive. Le posizioni di Cina e Usa si starebbero avvicinando, in vista dell’incontro tra Xi e Trump annunciato dallo stesso presidente statunitense per giovedì 30 in Corea del Sud, ma non ancora confermato dalla Cina. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Usa-Cina, Trump pronto a vedere Xi: verso l’accordo commerciale