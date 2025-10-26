Usa-Cina Trump pronto a vedere Xi | verso l’accordo commerciale

Quifinanza.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Jamieson Greer e il segretario al Commercio Scott Bessent hanno incontrato il vice primo ministro cinese He Lifeng a margine della riunione della Association of Southeast Asian Nations (Asean), nel quinto appuntamento per la discussione di un accordo commerciale tra i due Paesi dal maggio scorso. Le dichiarazioni di Greer dopo l’incontro sono state positive. Le posizioni di Cina e Usa si starebbero avvicinando, in vista dell’incontro tra Xi e Trump annunciato dallo stesso presidente statunitense per giovedì 30 in Corea del Sud, ma non ancora confermato dalla Cina. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

usa cina trump pronto a vedere xi verso l8217accordo commerciale

© Quifinanza.it - Usa-Cina, Trump pronto a vedere Xi: verso l’accordo commerciale

Altri contenuti sullo stesso argomento

usa cina trump prontoMosca non dà tregua e Trump chiede aiuto alla Cina di Xi Jinping - Il presidente degli Stati Uniti parte per il suo tour in Asia dove incontrerà Xi Jinping. Da editorialedomani.it

usa cina trump prontoCINA-USA/ “Così Trump e Xi metteranno fine alla guerra in Ucraina” - I presidenti di Cina e USA Xi Jinping e Trump si incontreranno giovedì per un’intesa non solo commerciale, che riguarda anche la guerra in Ucraina ... Lo riporta ilsussidiario.net

usa cina trump prontoTrump: "Fiducia in accordo completo con la Cina" - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in viaggio verso l'Asia, ha dichiarato di essere ottimista sul raggiungimento di un “accordo completo” con la ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Usa Cina Trump Pronto