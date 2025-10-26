Usa-Cina l’ora del realismo Bessent annuncia | quadro positivo per i negoziati Trump-Xi
Nel nuovo cuore del mondo la strada per un dialogo franco e costruttivo tra i leader delle due maggiori potenze globali sembra essere più spianata: tra Stati Uniti e Cina è l’ora del realismo e la notizia è che il 30 ottobre in Corea del Sud Donald Trump e Xi Jinping parleranno di temi concreti, non di formalità. Lo ha annunciato il grande mediatore, lato americano, di una tregua commerciale e politica tra Washington e Pechino: Scott Bessent, segretario al Tesoro americano, ha detto nella giornata di domenica che giorni di negoziati hanno definito un “quadro positivo” per il dialogo diretto tra i due presidenti. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Leggi anche questi approfondimenti
GRUPPO DI LETTURA IncrociARTI | martedì 28 ottobree ore 20:45 Mo Yan, maestro del realismo magico cinese, intreccia storia, mito e quotidianità con uno stile visionario e poetico. Le sue narrazioni, spesso ironiche e crude, danno voce alla Cina rurale - facebook.com Vai su Facebook
Clima, bluff o vera svolta? La #Cina verso la #Cop30 tra ambizione e realismo Il punto di @gianluzappo - X Vai su X
Usa-Cina, si concretizza una tregua: Trump sospende aiuti a Taiwan e Jinping apre all’accordo su Tiktok - Il presidente statunitense Donald Trump e il suo omonimo cinese Xi Jinping sembrano pronti a fare qualche concessione in nome di una tregua tra le due superpotenze. Secondo milanofinanza.it
Cina a Usa, 'non abbiamo paura di una guerra commerciale' - La posizione della Cina sulla guerra commerciale "è coerente: non la vogliamo, ma non ne abbiamo paura". Lo riporta ansa.it