Usa-Cina l’ora del realismo Bessent annuncia | quadro positivo per i negoziati Trump-Xi

It.insideover.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel nuovo cuore del mondo la strada per un dialogo franco e costruttivo tra i leader delle due maggiori potenze globali sembra essere più spianata: tra Stati Uniti e Cina è l’ora del realismo e la notizia è che il 30 ottobre in Corea del Sud Donald Trump e Xi Jinping parleranno di temi concreti, non di formalità. Lo ha annunciato il grande mediatore, lato americano, di una tregua commerciale e politica tra Washington e Pechino: Scott Bessent, segretario al Tesoro americano, ha detto nella giornata di domenica che giorni di negoziati hanno definito un “quadro positivo” per il dialogo diretto tra i due presidenti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

usa cina l8217ora del realismo bessent annuncia quadro positivo per i negoziati trump xi

© It.insideover.com - Usa-Cina, l’ora del realismo. Bessent annuncia: “quadro positivo” per i negoziati Trump-Xi

Leggi anche questi approfondimenti

Usa-Cina, si concretizza una tregua: Trump sospende aiuti a Taiwan e Jinping apre all’accordo su Tiktok - Il presidente statunitense Donald Trump e il suo omonimo cinese Xi Jinping sembrano pronti a fare qualche concessione in nome di una tregua tra le due superpotenze. Secondo milanofinanza.it

Cina a Usa, 'non abbiamo paura di una guerra commerciale' - La posizione della Cina sulla guerra commerciale "è coerente: non la vogliamo, ma non ne abbiamo paura". Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Cina L8217ora Realismo