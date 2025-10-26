Usa-Cina l’ora del realismo Bessent annuncia | quadro positivo per i negoziati Trump-Xi

Nel nuovo cuore del mondo la strada per un dialogo franco e costruttivo tra i leader delle due maggiori potenze globali sembra essere più spianata: tra Stati Uniti e Cina è l’ora del realismo e la notizia è che il 30 ottobre in Corea del Sud Donald Trump e Xi Jinping parleranno di temi concreti, non di formalità. Lo ha annunciato il grande mediatore, lato americano, di una tregua commerciale e politica tra Washington e Pechino: Scott Bessent, segretario al Tesoro americano, ha detto nella giornata di domenica che giorni di negoziati hanno definito un “quadro positivo” per il dialogo diretto tra i due presidenti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

